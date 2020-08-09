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محمود مسلم

"الجوازات والهجرة" تقدم تسهيلات لراغبي الحصول على الخدمات

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الوطن
11:45 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
الجوازات تواصل تفعيلها تيسير الإجراءات على المواطنين

الجوازات تواصل تفعيلها تيسير الإجراءات على المواطنين

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته.

جاء ذلك من خلال رصدّ الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كل الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم جميع التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية، عدداً من المواطنين، وجميعهم من كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمرضى، وغير القادرين على الحركة، وذلك بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم، مع الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والعاملين بتلك المواقع.

وأكّدت وزارة الداخلية استمرار اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كل المواقع الشرطية.

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