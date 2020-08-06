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تزيين محطة قطار أبو زعبل بصورة محمد مشالي طبيب الغلابة

كتب:

حسن صالح
05:06 م | الخميس 06 أغسطس 2020
جانب من الجرافيتي

جانب من الجرافيتي

قام شابان بتزيين محطة قطار أبو زعبل بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية بصورة الطبيب الراحل محمد مشالي الملقب بـ"طبيب الغلابة"، وبجوارها عبارة "يصبح الإنسان عظيمًا بالقدر الذي يعمل فيه من أجل رعاية أخيه الانسان".

وأوضح أحمد حجاب أنه وصديقه محمد السيد الذي يعمل رسامًا سمعا كثيرًا عن الدكتور محمد مشالي، وتأثرا بمواقفه الإنسانية من خلال مشاهدة مقاطع مصورة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، وكذلك بتكريم الراحل طبيب الغلابة من قبَل بعض المؤسسات العربية، ففكرا أن يكون هناك تخليد لهذا النموذج المشرف، وذكرى له داخل محافظة القليوبية، عبر رسمه على أحد الأماكن العامة ليراه الناس.

وأشار إلى أنه فوجئ وصديقه بالاهتمام البالغ بتلك الرسمة وترويجها عبر مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها ظاهرة جيدة، لاسيما أنها تشبه الراحل كثيرًا.

وأكمل أنه بدأ العمل  بالرسمة أمس على سور محطة أبو زعبل، واستغرق العمل 6 ساعات، مؤكدًا أهمية توضيح النماذج المشرفة وجعلها ظاهرة عامة بعمل فني يخلد ذكراها لتبقى شاهدًا على إنسانية هؤلاء، وتعطي مثالًا للتضحية والفداء، وتكون قدوة للأجيال القادمة.

 

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