محافظ البحيرة يُطلق اسم "طبيب الغلابة" على الوحدة الصحية بـ"التمساح"

قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي، المعروف بـ"طبيب الغلابة"، على مبنى الوحدة الصحية بقرية ظهر التمساح، مسقط رأس الطبيب الراحل، والتى دفن جثمانه بها تنفيذًا لوصيته.

وقال محافظ البحيرة: إن الدكتور مشالي، ابن مركز إيتاي البارود، يُعد رمزًا خالدًا للعطاء، ونموذجًا للتضحية والتفاني في العمل وإنكار الذات، كما أنه مثالٌ يحتذى به في خدمة وعلاج الفقراء، حيث لم يبخل عن تقديم خدماته وخبراته الطبية والعلاجية للبسطاء.

وأوضح آمنة، أن الطبيب الراحل كان يتقاضی أجرًا زهیدًا مقابل علاج المرضى، وفي أوقات كثيرة كان يقدم خدماته الصحية بدون مقابل، وهذا ما جعله جديرًا بلقب "طبيب الغلابة".