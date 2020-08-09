بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية ببيلاروسيا

فتحت مراكز الاقتراع في روسيا البيضاء أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها الرئيس "ألكسندر لوكاشينكو" ومرشحون آخرون أبرزهم سفيتلانا تيخانوسكايا الحديثة العهد على الساحة السياسية.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم، أن "لوكاشينكو" - 65 عاما - يقود بيلاروس منذ عام 1994 هذه الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وأشار أعضاء باللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروسيا، في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى أنه تم تجهيز 5767 مركزا للتصويت في الانتخابات الرئاسية، كما تم افتتاح 44 مركز اقتراع خارج البلاد، يمكن للبيلاروسيين في روسيا التصويت في البعثات الدبلوماسية في موسكو وسان بطرسبرج وكالينينجراد.