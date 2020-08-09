رئيس التحرير

محمود مسلم

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية ببيلاروسيا

كتب:

(أ.ش.أ)
11:53 ص | الأحد 09 أغسطس 2020
رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو

فتحت مراكز الاقتراع في روسيا البيضاء أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتي يتنافس فيها الرئيس "ألكسندر لوكاشينكو" ومرشحون آخرون أبرزهم سفيتلانا تيخانوسكايا الحديثة العهد على الساحة السياسية.

وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم، أن "لوكاشينكو" - 65 عاما - يقود بيلاروس منذ عام 1994 هذه الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا.

وأشار أعضاء باللجنة المركزية للانتخابات في بيلاروسيا، في تصريحات لوكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى أنه تم تجهيز 5767 مركزا للتصويت في الانتخابات الرئاسية، كما تم افتتاح 44 مركز اقتراع خارج البلاد، يمكن للبيلاروسيين في روسيا التصويت في البعثات الدبلوماسية في موسكو وسان بطرسبرج وكالينينجراد.

اقرأ المزيد:

البرلمان يناقش اتفاقيتين مع بيلاروسيا وقبرص في جلساته المقبلة

السيسي يهنىء بيلاروسيا بعيد الاستقلال

الكرملين: الروس المحتجزون في بيلاروسيا لم يرتكبوا أي أعمال غير قانونية

رئيس بيلاروسيا: هناك ضرورة لإجراء استفتاء لتغيير الدستور

رئيس بيلاروسيا يؤكد إجراء تحقيق في إصابته عمدا بفيروس كورونا