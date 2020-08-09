تجديد حبس قاتل طفل الساحل 15 يومًا

قرر قاضي المعارضات، للمرة الثانية، تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات في واقعة اتهامه بقتل طفل بعد فشله في اغتصابه بمنطقة الساحل.

وأعترف المتهم بتفاصيل محاولة الاعتدا على الضحية، قائلًا: "إنه استدرج الطفل في منزل مهجور وبه كمية من القمامة بحجة اللعب معه مقابل مبلغ مالي، وحين حاول الضحية الصراخ كتمت أنفاسه".

وفي السياق ذاته، صرحت النيابة العامة بتشريح جثة المجني عليه لبيان أسباب الوفاة وملابسات الحادث، ومن ثَمّ تسليمه لذويه لدفنه.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، بلاغًا يفيد بعثور الأهالي على جثة طفل ملقاة في مقلب قمامة بدائرة القسم، وبالفحص وإجراء التحريات تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 9 سنوات مُبلغ بغيابه منذ يومين وتبين أن جثته بها آثار خنق على الرقبة وكدمات بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتمكن فريق من مباحث قسم شرطة الساحل تحت إشراف المقدم حسام عبدالعال، رئيس المباحث، من ضبط المتهم الذي أعترف بارتكابه جريمة قتل الطفل، وأقر أنه استدرجه لمنزله وحاول اغتصابه؛ إلا أن مقاومة الضحية حالت دون ذلك، فقرر قتله ثم تخلص من الجثة بإلقائها في الشارع لعدم اكتشاف أمره، وتحرر المحضر اللازم، ووتولت النيابة التحقيق.