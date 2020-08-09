مصدر ينفي تفاوض "Netflix" لشراء حقوق عرض فيلم "كيرة والجن"

نفى مصدر من أسرة فيلم "كيرة والجن"، للمخرج مروان حامد، وبطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز، ما تردد بشأن تفاوض منصة "Netflix"، على شراء حقوق عرض الفيلم، قبل عرضه سينمائياً.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن التكلفة الإنتاجية للفيلم تتخطى الـ60 مليون جنيه، ما يجعل إجراء بيعه للمنصات صعباً للغاية، لأن قيمة البيع لن تغطي قيمة هذه التكلفة، مضيفاً أن الفيلم من المقرر عرضه في أحد موسمي العيد من العام المقبل.

ويتناول الفيلم، تأثير الاحتلال الإنجليزي على مصر، خلال الفترة من 1906 إلى 1920، وذلك في أجواء من الأكشن والإثارة.

ويشارك في بطولة الفيلم هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، وهدى المفتي، وكوكبة من النجوم، وهو مأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد.