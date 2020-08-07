اليوم.. كريم عبدالعزيز يستأنف تصوير "كيرة والجن"

استأنف الفنان كريم عبدالعزيز تصوير دوره في فيلم "كيرة والجن"، اليوم الجمعة، داخل أحد مواقع التصوير في القاهرة.

وقال مصدر، لـ"الوطن"، إن عز سوف يستأنف تصوير مشاهده في الفيلم، غداً السبت، ومن المقرر سفر أسرة الفيلم إلي عدد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، منها الغردقة وأسوان لتصوير عدد من المشاهد الخارجية هناك.

وأوضح المصدر أن الجهة المنتجة تنتظر استقرار الأوضاع خارج مصر للسفر إلي أحد البلدان للتصوير فيها، بخاصة وأن أحداث الفيلم تستلزم السفر إلى الخارج.

يذكر أن فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية "1919" للكاتب أحمد مراد، ويشارك في البطولة هند صبري، سيد رجب، أحمد مالك، هدي المفتي وكوكبة من النجوم، من إخراج مروان حامد.