أطباء بالنجيلة عن عودتها للعزل: مدربون بالفعل والعودة استغرقت 36 ساعة

عاد مستشفى النجيلة العام، مرة أخرى مستشفى للعزل لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا على مستوى محافظة مطروح بعد أن كان أطباؤها عادوا لوتيرة العمل العادية، لكن خبراتهم في التعامل مع الفيروس كأول مستشفى للعزل في مصر أهلتهم على العودة سريعا، بمجرد إلغاء الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، العمل بها كمستشفى مركزي، في ظل تزايد طفيف في الأعداد.

قال محمد أبو طالب مدير مستشفى النجيلة للعام، إن المستشفى الذي اكتسب خبرات كأول مستشفى عزل في مصر، استغرق نحو يوم ونصف فقط للتحويل من مستشفى عام لمستشفى تخصصي، بحكم خبرات الأطقم الطبية به، حيث يحتوي فرقا مدربة من الأطباء وفريق مكافحة العدوى وفريق تمريض مؤهل للتعامل مع الطوارئ وحالات كورونا، وبالتالي بمجرد إبلاغ إدارة المستشفى بعودة المستشفى للعزل تم تقسيمها ووضع النظام المقرر العمل به وتقفيلها بالكامل.

وتابع مدير مستشفى النجيلة لـ"الوطن"، أن المستشفى الذي به 52 سريرا استقبل 8 حالات حتى الآن، مشيرا إلى أن الترتيبات لم تكن داخلية فقط ولكن كان هناك تعاون على كل المستويات، حيث عملت الجهات الأمنية على تأمين المستشفى من الخارج لعدم دخول أو خروج أحد بإشراف مديرية الصحة بالمحافظة والتواصل مع العمد والمشايخ بالمنطقة وإبلاغهم بتحويل المستشفى لمستشفى عزل وهو ما لاقى تفهما من جانب الأهالي، مؤكدا أن بمجرد إقرار عودة المستشفى تكاتفت كل الجهات المعنية للتنفيذ.

وأوضح أبو طالب، أن قرار تحويل مستشفى النجيلة لمستشفى عزل مرة أخرى يأتي ضمن قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بأنه نظرا لعودة الإعداد للزيادة مؤخرا، تقرر فتح 20 مستشفى عزل على مستوى مصر استعدادًا لأي طوارئ مع وجود مستشفيات الحميات والصدر في استقبال الحالات وتشخيصها ومنها تحويلها لمستشفيات العزل، مشيرا إلى أن القرار نص أيضا على عدم استقبال أي مستشفى عام أو مركزي لحالات كورونا بل تجرى تحويلها لمستشفيات العزل.

وقالت الدكتور آلاء محمد أخصائية باطنة وكلى بالمستشفى، إنهم لم يشعروا بالقلق من تحويل المستشفى للعزل مرة أخرى، قائلة: "استقبلت خبر تحويل المستشفى للعزل وقت كنت في إجازتي ولم يكن خبرا سيئا حيث إننا مدربون على التعامل مع حالات كورونا، فضلا عن أننا لنا خبرات سابق للتعامل مع هذه الحالات، وطالما لا يزال هناك حالات فنحن في استقبالها".

وأوضحت أخصائية الباطنة والكلى لـ"الوطن"، أن المستشفى تستقبل حالات من متوسطة لشديدة بعد تحويلها من مستشفيات الحميات والصدر، وأن الحالات التي بدأت التوافد شديدة في معظمها لكنها حالات قليلة، مضيفة أن الأطقم الطبي في مستشفى النجيلة مدربون بالفعل، وعودته لاستقبال مرضى كورونا هو أمر جيد لاستيعاب أي طوارئ خلال الفترة المقبلة.