416 طلبًا للتصالح على مخالفات البناء بمرسى مطروح

قال وجيه عبد الرازق، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح: إن 416 مواطنًا قدموا طلبات للتصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته، قبل إنتهاء المهلة المحددة فى 15 أغسطس الجارى لتلقي طلبات التصالح المقدمة قبل 14 يوليو الماضي.

وأضاف "عبدالرازق"، في تصريحات اليوم الأحد، أن آخر مهلة لتلقي طلبات التصالح الجديدة هي 30 سبتمبر المقبل، وذلك لدفع جدية التصالح لمن تقدم بطلب سابق، وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة.

وأكد رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، أنه يجري تحصيل الرسوم بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمجلس المدينة حتى الساعة 5 مساء، وبحث الطلبات ورفعها للجنة العليا للبت فيها وإتخاذ القرار للتصالح من عدمه، وذلك طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح أنه تمت زيادة أعداد العاملين بالمركز التكنولوجى فى الخزينة وشبابيك لتسهيل تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، موضحًا أنه يتابع تنفيذ الإجراءات الخاصة بتلقى الطلبات وسداد قيمة جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة وفقاً للمساحة المحددة فى الطلبات التى تقدم بها المواطنين والتى حددتها الدولة وطبقاً للقانون الصادر بهذا الشأن، لافتاً إلى تزايد أعداد المتقدمين للتصالح.

وأشار إلى أهمية الإلتزام بتنفيذ الخطة الموضوعة لتسهيل إجراءات تلقى طلبات التصالح لضمان إنتظام وسير العمل تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتذليل جميع العقبات أمام المواطنين لتلقى الطلبات وسير العمل وإستلام الطلبات وسداد جدية التصالح.

ومن جانبه وجه محافظ مطروح ببذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح على مخالفات البناء وضرورة متابعة إنتظام سير العمل بالوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة.