وزير الداخلية يستعرض خطة تأمين انتخابات الشيوخ: سننفذ القانون بكل حسم

عقد محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعاً مع مساعديه بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، كما التقى مديري الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، لمتابعة خطة تأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وزير الداخلية يشكر رجال الشرطة على جهودهم في تحقيق الأمن بجميع أنحاء البلاد

وفي بداية الاجتماع، وجه وزير الداخلية، الشكر والتقدير للجهود التي يبذلها رجال الشرطة لتحقيق الأمن في كل أنحاء البلاد والتي أدت إلى تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات وساهمت في استقرار الشارع المصري وتعزير مسيرة التنمية، مؤكداً مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق مفهوم الأمن الشامل لاسيما في مجال تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة وإنفاذ قرارات حظر البناء.

وزير الداخلية يؤكد مواصلة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة وإنفاذ قرارات حظر البناء

واستعرض وزير الداخلية، الخطط الأمنية التي انتهت من إعدادها أجهزة الوزارة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ 2020، والتي ترتكز فى أحد محاورها الجوهرية على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم.

وتابع وزير الداخلية،عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" إستعدادات أجهزة الوزارة بمختلف مديريات الأمن لتأمين سير العملية الإنتخابية وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية.

توفيق يوجه بتدعيم مقار الانتخابات بقوات تدخل سريع وشرطة نسائية

ووجه وزير الداخلية بتدعيم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة، بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي والشرطة النسائية، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامناً مع الانتخابات داخل وخارج المدن والطرق والمنافذ.

توفيق يؤكد أهمية التقنيات الأمنية الحديثة لمتابعة عمليات تأمين الانتخابات

وأكد أهمية الاستفادة من التقنيات الأمنية الحديثة وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بالمديريات مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الانتخابات، وكذا تفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور.

كما وجه بالتواجد الميداني الفعال لكل المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة تنفيذ خطط تأمين العملية الانتخابية من خلال توعية القوات والتحقق من المظهر الانضباطي لها.

وشدد على أن تعاون المواطنين عامل أساسي في نجاح الخطط الأمنية، مكلفا بحسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة للمواطنين ولا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمحيط اللجان الإنتخابية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين.

وفي نهاية الاجتماع، أكّد وزير الداخلية أنَّ التحديات الأمنية التي تفرضها المرحلة تتطلب العمل الدؤوب والانضباط في الأداء وإنفاذ القانون بكل حزم وحسم، معرباً عن ثقته بأن رجال الشرطة قادرون على مواجهة تلك التحديات ويبذلون في سبيل ذلك جهوداً جبارة تستحق التقدير.