رئيس الجالية المصرية بالبحرين: السفارة تساعدنا على مدار الساعة

قال رامي لبيب علم الدين، مسؤول الجالية المصرية في مملكة البحرين، إنه تم تشكيل فرق لدعم التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ على مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة.

وأضاف لبيب لـ"الوطن": "قمنا باستعدادات في السبع محافظات داخل مملكة البحرين، وقام كل مسؤول عن محافظة بالذهاب مع باقي أعضاء الجالية إلى أقرب مكتب بريد، حيث تم طبع الأوراق"، مشيرا إلى أن السفارة المصرية في المنامة على اتصال مباشر ومستمر على مدار اليوم لمساعدة أعضاء الجالية".

وفتح باب التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بوينجلتون عاصمة نيوزيلندا حسب التوقيت المحلي هناك، اليوم السبت حيث أرسل الناخبون بطاقات التصويت على مقار السفارة أو القنصلية حسب عنوان بعثة الناخب الدبلوماسية، في اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج في تمام التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا، حيث اتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات، قرارها بإجراء التصويت في الخارج من خلال البريد السريع، أخذا في الاعتبار القيود والإجراءات الاحترازية المُتخذة في غالبية الدول.

ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة فى 124 دولة.