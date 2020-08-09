32 قاضيا يشرفون على انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن 32 قاضيا سيشرفون على انتخابات مجلس الشيوخ بجميع مدن المحافظة موزعين على اللجان العامة والفرعية، برئاسة المستشار عبيد رشيد رئيس محكمة جنوب سيناء، كما تم تأمين أماكن إقامة القضاة على أعلى مستوى، بالتنسيق بين قوات الشرطة والجيش.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من تجهيز وإعداد جميع مقرات اللجان الانتخابية والبلغ عددهم 15 مقرا، وتزويدهم بكافة الإمكانيات لتسهيل العملية الانتخابية على المشرفين والناخبين.

وأكد المحافظ، أنه تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية، الخاصة بمجابهة فيروس كورونا المستجد، من تعقيم مقرات اللجان ومحيطها، وتزويد كل لجنة ببوابة تعقيم، وأطقم طبية لقياس درجة حرارة الناخبين، إضافة إلى توافر مطهرات داخل اللجان لتعقيم أيادي الناخبين عقب الإدلاء بأصواتهم، وتزويد كل لجنة بكرسي متحرك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن.

جدير بالذكر أن انتخابات الشيوخ بجنوب سيناء، تشهد تنافس بين خمس مرشحين، وعدد أصوات الناخبين 89747 تأهب وناخبة، موزعين على 15 مقرا انتخابيا، بإجمالي 18 لجنة فرعية بمدن المحافظة التسع.