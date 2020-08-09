استقبلته حشود ضخمة.. 10 معلومات عن الأنبا يوساب أسقف إيبارشية الأقصر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس السبت، بالمقر البابوي بالقاهرة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر، وذلك لبحث الخدمات الرعوية والكنسية في الإيبارشيات.

ويأتي هذا اللقاء بعد عودة الكنائس جزئيًا للعمل مجددًا، خاصة في الأقصر وبدء تنظيم القداسات يوليو الماضي، بعد توقف دام 4 أشهر إثر تداعيات فيروس كورونا المستجد.

"الوطن" استعرضت أبرز المعلومات حول بأسقف إيباراشية الأقصر الذي يحظى بحب الكثيرين من مواطني المحافظة.

1- الأنبا يوساب الأسقف العام جرى رسامته في شهر يونيو من عام 2013 وهو أحد رهبان دير الشايب بالأقصر.

2- في أغسطس من نفس عام الترسيم أصدر البابا تواضروس الثاني - بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية - عدة قرارات تضمنت قرارًا بابويًا بتقسيم الأقصر إلى إيبارشيتين.

3- أصدر البابا مع قرار التقسيم قرارًا آخر بتعيين نيافة الأنبا يوساب الأسقف العام نائبًا بابويًا عن إيبارشية مدينة الأقصر وتوابعها.

4- التعيين البابوي جاء بعد أن تم إبعاد اللجنة البابوية التي تدير إيبارشية الأقصر واستبعاد أسقفها الأنبا أمونيوس وتحديد إقامته بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون من قبِل البابا الراحل شنودة الثالث.

5- وصل إلى محافظة الأقصر، الأنبا يوساب ليتولى مهامه منصبه الجديد نائبا بابويا عن مدينة الأقصر وتوابعها، وكان في استقباله حشد كبير من أبناء الكنيسة في مطار الأقصر الدولي.

6- اللافت عقب قرار التعيين البابوي هو تجمع عدد كبير من الشباب والشابات بمطرانية الأقصر وعدد من القيادات الكنسية في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الأقصر التي يتجمع فيها هذا الحشد في مناسبة دينية، وهو ما يدل على المكانة العظيمة التي يحظى بها في قلوب الأقصريين.

7- في جانب آخر اعترض عدد من أبناء الكنيسة على قرار البابا تواضروس على الرغم من الحشود التي انتظرت الأنبا، حيث لم يأتي القرار على حسب طموحاتهم في رقتها حسبما أعلنوا.

8- ائتلاف أقباط الأقصر أصدر بيانًا أكد فيه احترامهم للقرار البابوي وحبهم للأنبا يوساب والذي ظهرًا جليًا عند استقباله من خلال الحشود الضخمة التي انتظرته من أبناء الكنيسة.

9- الأنبا يوساب اشتهر بمواقفه التي جعلت مكانته تتسع في قلوب المواطنين بالأقصر كترأسه لصلاة الجنازة على أحد شهداء الواجب الوطني بقرية الضبعية وصلاته بكنيسة الملاك التي نشب بها حريق والعديد من المواقف التي لا تزال في وجدان أبناء الكنيسة.

10- استقبل من قبل الأنبا يوساب البابا تواضروس الثاني أثناء زيارة رعوية للأقصر بهدف الاطمئنان على أوضاع الإيبارشية، وكان للأنبا يوساب كلمة شهيرة "يدوب ساعة بالطيارة" قالها أثناء طلبه من البابا تكرار زيارته للأقصر.