ضبط 528 علبة "إندومي" منتهية الصلاحية في الأقصر

قال الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، إن الحملات التموينية على مدار الأسبوع الأول من أغسطس أسفرت عن تحرير 266 محضرًا ومخالفة تموينية ضد المخابز والأنشطة الأخرى.

وأضاف "صلاح" أن الحملات على مدار شهر يوليو الماضي، أسفرت عن تحرير 920 محضرًا ومخالفة تموينية ضد الأنشطة المخالفة للقرارات الوزارية التموينية، والتي شملت مخالفات مخابز بإجمالي 356 مخالفة متنوعة، وفي الأسواق 556 قضية تموينية متنوعة، و8 قضايا تموينية لمحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز.

وتابع أنه جرى ضبط 4.5 طن دقيق بلدي مدعم - و6900 علبة سجائر متنوعة بيع أزيد من السعر وامتناع عن البيع وعدم وجود فواتير - 500 زجاجة مياه معدنية غير صالحة للاستهلاك الآدمي - 528 علبة إندومي، منتهية الصلاحية.