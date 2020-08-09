بلجيكا تغلق الشواطئ لعدم الامتثال لإجراءات التباعد الاجتماعي

حظرت الحكومة البلجيكية، على المواطنين والسياح التوجه إلى الشواطئ رغم موجة الحر التي تشهدها البلاد، بسبب عدم الامتثال لإجراءات التباعد الاجتماعي.

وذكر راديو"فرنسا الدولي"، اليوم، أن بلدات ومنتجعات ساحلية على طول الساحل البلجيكي، حظرت على السياح التوجه إلى الشواطئ بعد الحوادث الناجمة عن عدم الامتثال لإجراءات مكافحة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعلن معهد الصحة البلجيكي في وقت سابق، ارتفاع متوسط عدد الإصابات بالوباء حيث وصل إلى 567.9 يوميا في الفترة من 29 يوليو الماضي، إلى 4 أغسطس الجاري، بزيادة 25% عن الأسبوع قبل الماضي.

ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في النمسا إلى 22033

وفي النمسا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 114 إصابة جديدة بكورونا المستجد، خلال 24 ساعة.

وذكرت الوزارة النمساوية، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 22033 حالة، تعافى منها 19923 حالة، بينما توفيت 721 حالة.

وأشارت الصحة النمساوية، إلى تسجيل أعلى الإصابات الجديدة في العاصمة فيينا، إذ بلغت 75 حالة، تليها سالزبورج، بتسجيلها 13 حالة، بينما لم تسجل ولاية فورارلبرج، أي إصابات جديدة.