سفيرة مصر بنيوزلاندا: تنسيق مباشر مع "الهجرة" لتسهيل العملية الانتخابية

قالت دينا الصيحي سفيرة مصر في نيوزلاندا، إنه منذ أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن موعد انتخابات "مجلس الشيوخ"، قامت السفارة بالنشر على الموقع الرسمي للسفارة ووسائل التواصل الاجتماعي موعد الانتخابات ومواعيد الإعادة ونشر فيديو بكيفية التسجيل والتصويت وهو ما سهل الكثير على المواطنين.

وأضافت الصيحي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن هناك تنسيق مباشر مع وزارة الهجرة للتواصل مع المصريين في نيوزلاندا عن طريق البريد الإلكتروني وحرصنا على التواصل مع المواطنين للرد على أي إستفسارات تخص عملية التصويت، وهذه هي المرة الأولي التي يتم التصويت فيها عن طريق البريد وتم شرح كافة الأشياء عن طريق الفيديو.

وتابعت، أن هناك صفحة خاصة بهم على الفيسبوك للإستفسار عن أي شيء يخص الانتخابات، والفيديو الذي بثته وزيرة الهجرة الدكتورة نبيلة مكرم عن طريقة التصويت للانتخابات سهل الكثير على المواطنين في الخارج.