محافظ مطروح يبحث مقترح بإقامة مشروعات استثمارية كبرى

كلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، بمناقشة وبحث الطلب المقدم من إحدى الشركات الاستثمارية الكبرى لإقامة عددا من المشروعات بالمحافظة.

وقالت نائب محافظ مطروح، اليوم، إن المحافظ وجه بتقديم جميع التيسيرات والتسهيلات لجميع المستثمرين الجادين لدفع عجلة الاستثمار بالمحافظة، وطرح مشروعات تخدم المجتمع المحلي وتعمل على خلق فرص عمل للشباب وتحقيق طفرة تنموية بالمحافظة وخاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بالمحافظة ومنطقة الساحل الشمالي، باعتباره مستقبل التنمية في مصر نظرا لما تتمتع به المنطقة من مقومات سياحية واستثمارية هائلة.

ووجهت نائب محافظ مطروح، جميع الجهات المعنية بإعداد البيانات الخاصة لجميع المشروعات المقترحة واختيارها بما يخدم طموح وآمال المحافظة، ويعود بالنفع وعليهم وإقامة مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية تعمل على تحقيق ترويح سياحي للمحافظة طوال العام وليست أشهر الصيف فقط، ما يعود بالنفع على المواطن والدولة معا.