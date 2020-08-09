محافظ مطروح ينفي فتح الشواطئ الأحد المقبل: نتمنى الوصول لـ"صفر كورونا"

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أنه لا صحة لفتح الشواطئ يوم الأحد المقبل، ونحن ملتزمون بقرارات رئيس مجلس الوزاء المهندس مصطفى مدبولى، فى اتباع الإجرارات الاحترازية فى غلق الشواطئ والحدائق العامة.

وقال "شعيب"، أمس، فى حديث له على الهواء مباشرة فى إذاعة مطروح الإقليمية، إننى أتمنى الوصول إلى (صفر) كورونا حتى تعود الحياة لطبيعتها، لافتا أن الشواطئ ملك للمحافظة وهى صاحبة الحق الأصيل فى اتخاذ القرارات بشأنها.

وأضاف أن شاطئ الغرام فضلنا أحد ابناء مطروح تأجيرة عن الضعف للمستثمر بشرط أن يعمل جميع الشباب على الشاطئ مع بعضمها البعض، ولكن فوجئت بحضور شباب مكتبى وأبلغونى رفض المستأجر عملهم مع بعضهما البعض، مما ترتب عليه قرار بالغلق حتى يتفقوا مع بعض والعمل فى مجموعة واحدة.