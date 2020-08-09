التنمية المحلية تتواصل مع المحافظات لمتابعة استعدادات لجان "الشيوخ"

أرسلت وزارة التنمية المحلية كتابا دوريا إلى المحافظين، بشأن استعدادات انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة، لتجهيز اللجان لاستقبال الناخبين يومي 11 و12 أغسطس الحالي.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنّ غرفة عمليات الوزارة تواصلت مع المحافظات لمتابعة أعمال تعقيم وتطهير لجان الانتخابات وأماكن الإقامة، بالتنسيق مع القطاعات الخدمية ومديريات الأمن، والتركيز على ملف النظافة والتجميل وإعداد ساحات الانتظار أمام مقار اللجان، والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين حفاظا على سلامتهم.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنّ الوحدات الصحية جاهزة للتعامل مع أي حالات مرضية على الفور، مشيرا إلى أنّ أي مخالفات بمحيط اللجان سيتم إزالتها على الفور.