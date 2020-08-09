الصحة تحذر من أدوية رفع المناعة.. و3 فئات عليها الابتعاد عن التجمعات

وجّهت وزارة الصحة والسكان رسالة لـ3 فئات مهمة، بعد زيادة التجمعات خلال فترة العيد الأضحى، مطالبة الأفراد البالغين من العمر 60 عاما أو أكثر، أو أي شخص يعاني من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، وأمراض الرئة المزمنة، وأمراض الأوعية الدموية الدماغية وأمراض الكلى المزمنة، والسيدات الحوامل، بتجنب التجمعات، إذ إنّهم الأكثر عرضة للإصابة بالأمراض المعدية، والتوجه لأقرب مستشفى حال الشعور بأي أعراض مرضية.

وتابعت الوزارة أنّه حرصًا على الصحة العامة للمواطنين، يجب عدم تناول الأدوية خاصة الفيتامينات أو أدوية رفع المناعة دون استشارة الطبيب، واتباع نظام غذائي صحي لتقوية الجهاز المناعي، مثل تناول الأغذية الصحية والغنية بالفيتامينات الطبيعية والزنك، والحرص على تناول الفواكه والخضار والأسماك كمصدر مهم للأوميجا.

وأكدت ضرورة الابتعاد عن تناول اللحوم المصنعة والوجبات السريعة، مشيرة إلى أهمية الحرص على شرب من 8 لـ10 أكواب مياه في اليوم للحفاظ على رطوبة الجسم، إضافة إلى أهمية تناول العصائر الغنية بفيتامين سي لتقوية المناعة، والاهتمام بممارسة الرياضة باستمرار لرفع مناعة الجسم.

وذكرت الوزارة أنّ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، 95314 حالة، بينها 51672 حالة تعافت، و4992 وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، وخصصت الوزارة عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.