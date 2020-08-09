"الصحة": الموجة الثانية لكورونا مرتبطة بمدى الالتزام بالإجراءات

حذر الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، من التفريط في الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا من قبل المواطنين، لافتا إلى وجود إحصائية أخيرة تثبت وفرة الماسكات الوقائية بشكل كبير في مصر وهو نجاح للدولة ولكن يدل أيضا على توقف المواطنين عن شراء الكمامات.

وأضاف حسني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز" أن اللقاح الخاص بفيروس كورونا الآن في مرحلته السريرية الثالثة وهي المرحلة التي بدأت على متطوعين من البشر وفي انتظار النتائج النهائية لهذه المرحلة، ووزارة الصحة تتابع تطورات الموقف عن قرب، معربا عن تمنيه بعدم تأخير إنتاج اللقاح لأنه مع وجود اللقاح سيكون هناك وقاية من الفيروس.

وتابع حسني أن اللقاح في مرحلته الأخيرة يتم في عدة دول وليست دولة واحدة وتشارك أكثر من دولة في هذه التجارب، مؤكدا أن التوقعات الحالية أن يتم إعلان النتائج خلال أسابيع.

واستكمل حسني أن الدولة المصرية أعلنت عن إجراء المسحات للقادمين من الخارج لحماية الدولة المصرية من أي موجات جديدة لفيروس كورونا، مشددا على أن الموجة الثانية تعني أن تقل الأعداد لتصل لـ5% ثم تزيد الأعداد مرة أخرى، والموجة الثانية عدم حدوثها مرتبط بالاجراءت الاحترازية ومتابعة الأبحاث الخاصة بالمصل ولن يكون هناك موجة ثانية إذا تم أخذ الحذر والالتزام بالإجراءات الوقائية.