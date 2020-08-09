محافظ المنوفية يدشن مبادرة "اعرف لجنتك"

دشن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، مبادرة "اعرف لجنتك" الانتخابية على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، والتي تهدف إلى توفير بيانات الناخبين من حيث أرقام وأماكن اللجان الخاصة بهم.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادت النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي من المقرر عقدها يومي 11 و12 من أغسطس الجاري.

أكد محافظ المنوفية توفير أجهزة حاسب آلي متصلة بشبكة الإنترنت أمام ديوان عام المحافظة وكذا الوحدات المحلية، للتسهيل على المواطنين في التعرف على الرقم الانتخابي الخاص بهم.

وناشد محافظ المنوفية المواطنين بضرورة التوجه إلى اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم.