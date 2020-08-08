"تعليم المنوفية" تحظر جمع التبرعات المالية أو العينية من أولياء الأمور

قرر أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، حظر مطالبة أولياء الأمور بدفع أية مبالغ نقدية أو تبرعات عينية للمدارس تحت أي مسمى، وعدم ربطها بتحويل أو قبول أبنائهم بالمدرسة.

وقال سويد في بيان صادر عنه، "في الأمر الإداري الذي حمل رقم 22 والصادر بتاريخ اليوم 8/8/2020 أنه في حال رغبة ولي الأمر التبرع طواعية ومن تلقاء نفسه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية السليمة لقبول التبرع المالي، وإثبات ذلك بالسجلات الرسمية والمالية بالمدرسة وإثبات التبرعات العينية بدفاتر العهدة بالمدرسة".

وأضاف أن "هذا الامر الإداري جاء تفعيلا للقرارين الوزاريين 356 لسنة 2018 والقرار الوزاري 193 لسنة 2019، والكتابين الدوريين 18 لسنة 2014 و39 لسنة 2016 تخفيفا عن كاهل الأسرة المصرية ولتجنب حدوث شكاوى أو مشكلات بين أولياء الأمور وبعض إدارات المدارس خاصة في بداية مراحل التعليم المختلفة (رياض أطفال ــ الصف الأول الابتدائي ــ الصف الأول الإعدادي ــ الصف الأول الثانوية)"، مؤكدا أنه في حالة ثبوت أي مخالفات بخصوص هذا الشأن تتخذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.