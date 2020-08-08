رئيس جامعة المنوفية يطمئن على نجاح اختبارات القبول بكلية الإعلام

تابع الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، اليوم السبت، سير اختبارات القبول بكلية الإعلام التي يجريها 300 طالبًا وطالبة من خريجي الثانوية العامة ٢٠٢٠، والتي انعقدت اليوم بمبنى كلية الحاسبات والمعلومات الجديد بالمجمع النظري للكليات، حيث تأكد من تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لضمان سلامة الطلاب، وتوزيعهم على المدرجات بمسافات متباعدة.

واطمأن رئيس الجامعة على تطبيق كافة الضوابط التى أقرتها وزارة التعليم العالي للتقدم للاختبارات والتسجيل على الموقع الإلكتروني واستلام إيصال التسجيل ودفع رسوم الاختبار، وتفقد تواجد أعضاء هيئة التدريس بالكلية والهيئة المعاونة، وتوزيع أوراق الامتحان، وتقسيم الطلاب على فترتين كل فترة بها 150 طالبًا وطالبة لمنع حدوث تكدس.

ووجه مبارك، أثناء جولته التفقدية، أسئلة للطلاب حول خدمة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات للتيسير عليهم، وتسهيل كافة الإجراءات تأديتهم الاختبارات في الأماكن والمواعيد المحددة، مؤكدًا تجهيز صالة مخصصة لمساعدة الطلاب على تسجيل رغباتهم.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة، الدكتورة نانسى أسعد، نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجوري، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمحاسب أكرم عبد الدايم، أمين عام الجامعة، والدكتور عبد الجواد سعيد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أسامة مدني، عميد كلية الآداب، والدكتور عادل نصار، عميد كلية العلوم.