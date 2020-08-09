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محمود مسلم

"أمن المنوفية" ضبط القائمين على التجهيز لحفل زفاف بسرس الليان

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الوطن
12:43 م | الأحد 09 أغسطس 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

فى إطار حرص أجهزة وزارة الداخلية على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من تداعيات فيروس "كورونا المستجد".. فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة سرس الليان) بتجهيز سرادق أمام منزله وتجميع عدد من الأشخاص إستعداداً لإقامة حفل زفافه.. بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراءبمنع التجمعات.

 على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ ، وتبين إنصراف المدعوين ، وأمكن ضبط المذكور وكذا (مالك معدات الفراشة ومكبرات الصوت) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

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