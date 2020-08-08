255 مليون جنيه حصيلة المصالحات على مخالفات البناء في المنوفية

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية: إن جملة العوائد المحصلة في ملف التصالح فى مخالفات البناء بالمحافظة بلغت ما يقرب من 255 مليون جنيه حتى الآن، وأن إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بنطاق المحافظة وصلت إلى 98 ألف 425 طلبًا، مؤكدًا استمرار تلقي طلبات المواطنين الجادين في تصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وتحصيل مبالغ جدية التصالح والتى تقدر بنسبة 25 % من قيمة مقابل التصالح علي المساحة المخالفة وفقًا للقانون.

وأشاد محافظ المنوفية، بوعي المواطن المنوفي وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في هذا الصدد، مشددًا علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح علي مخالفات البناء، وضرورة متابعة انتظام سير العمل بكافة الوحدات بنطاق المحافظة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح علي مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقًا لأحكام القانون.

وذكر تقرير عرضه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن التصالح في مخالفات البناء وجملة العوائد، أن محافظة المنوفية هي الأولى علي مستوي الجمهورية في نسبة الإقبال على طلبات التصالح والعوائد المحصلة منه.

واستعرض وزير التنمية المحلية، رسمًا بيانيًا أوضح فيه أعلى وأقل المحافظات فيما يخص عدد الطلبات المقدمة وتحصيل جدية التصالح، موضحًا أن محافظة المنوفية هى أعلى المحافظات إقبالًا علي التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الجدية.