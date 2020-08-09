"النقل": نعمل على تحديث منظومة "الجر" بالسكة الحديد للقضاء على الأعطال

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة لديها خطة شاملة لتحديث وتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية، لتضاهي مثيلاتها فى العالم.

وأشار "الوزير" إلى توريد 33 عربة قطار روسية جديدة للهيئة من إجمالي أكبر وأضخم صفقة فى تاريخ السكة الحديد وعددها 1300 عربة حتى الآن، على أن يتم توريد باقى العربات على دفعات شهرية بواقع 35 عربة، موضحًا أن قيمة الصفقة بلغت مليار و16 مليون و50 ألف يورو.

ولفت وزير النقل إلى الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لـ90 عربة إسبانية درجة أولى وثانية مكيفة، فى ورش أبوراضي للسكك الحديدية.

وقال الوزير، لـ"الوطن"، إنه تم توريد 70 جرارًا أمريكيًا جديدا للهيئة من إجمالى 110 جرارًا جديدًا، على أن يتم توريد باقي الجرارات الجديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكدًا أن الوزارة عملت على تحديث منظومة الجر فى السكك الحديدية للقضاء على أعطال القطارات والحوادث.

وأضاف أن الهيئة القومية لسكك حديد مصر، شرعت في التخطيط لتنفيذ تحديث نظم كهربة الإشارات لنحو 14 مشروعًا على مستوى خطوط السكك الحديدية بتكلفة إجمالية تصل إلى 46.8 مليار جنيه، يتم تغطيتها بالكامل من خلال قروض دولية ميسرة، لافتًا إلى الدفع بـ38 قطارًا جديدًا يوم وقفة عرفات، وتعمل الآن بصورة منتظمة، بواقع 3 قطارات روسية جديدة، و35 قطارًا تم إعادة تأهيلهما وتشغيلها.

ونوه وزير النقل، إلى أنه سيتم تشغيل بعض القطارات المكيفة الجديدة والمخصصة لمحدودي الدخل سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه لأول مرة فى تاريخ السكة الحديد يتم تخصيص عربات مكيفة لمحدودي الدخل، حيث تم تخصيص نحو 500 عربة روسية جديدة ستعمل على خطوط الضواحى.

وأشار الوزير، إلى أن القيادة السياسية عازمة على تحقيق طفرة كبيرة بمنظومة السكك الحديدية لتضاهى مثيلاتها فى أوروبا، وتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، لافتًا إلى أن الوزارة والممثلة فى هيئة السكة الحديد ستقضي تمامًا خلال الفترة المقبلة على مقولة "قطارات الغلابة".