محمود حميدة: ضحيت بأسناني في "جنة الشياطين" بسبب المكياج
كتب:
ضحى محمد
02:33 م | الأحد 09 أغسطس 2020
أعاد الفنان محمود حميدة، نشر تدوينة لإحدى معجباته، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، والتي قالت فيها: "ناس كتير متعرفش إن محمود حميدة، ضحى بسنتين من سنانه عشان فيلم جنة الشياطين، ممثل مهم وبيعمل كل اللي يخدم الدور".
وعلق "حميدة" على التدوينة بعد إعادة نشرها، قائلاً: "صحيح يا ناهد، بردنا كام سنة كده عشان مكنش فيه إمكانيات المكياج اللي تساعدنا وقتها".
يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حميدة، فيلم "الغسالة"، مع أحمد حاتم، وهنا الزاهد.