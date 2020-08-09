محمود حميدة: ضحيت بأسناني في "جنة الشياطين" بسبب المكياج

أعاد الفنان محمود حميدة، نشر تدوينة لإحدى معجباته، عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، والتي قالت فيها: "ناس كتير متعرفش إن محمود حميدة، ضحى بسنتين من سنانه عشان فيلم جنة الشياطين، ممثل مهم وبيعمل كل اللي يخدم الدور".

وعلق "حميدة" على التدوينة بعد إعادة نشرها، قائلاً: "صحيح يا ناهد، بردنا كام سنة كده عشان مكنش فيه إمكانيات المكياج اللي تساعدنا وقتها".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حميدة، فيلم "الغسالة"، مع أحمد حاتم، وهنا الزاهد.