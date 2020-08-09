إصابة 10 بينهم 3 أطفال في حادث انقلاب سيارة بقنا

أصيب 10 أشخاص، منذ قليل، من بينهم 3 أطفال، إثر انقلاب سيارة ماركة "سوزوكي" بالكيلو 37 على طريق "قنا – سوهاج" الصحراوي الشرقي.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد انقلاب سيارة "سوزوكي" إثر انحرافها على جانب الطريق بسبب السرعة الزائدة على الطريق الصحراوي الشرقي بالكيلو 37 على طريق "قنا-سوهاج".

دفع مرفق إسعاف قنا، بـ5 سيارات إلى موقع الحادث، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.