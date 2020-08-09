5 أسئلة تجيب عن تساؤلات المصريين عن التصويت بانتخابات الشيوخ بالخارج

جددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، مطالبتها للمواطنين المصريين في الخارج بعدم الذهاب لمقرات السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، مؤكدة أنّ التصويت على انتخابات مجلس الشيوخ 2020 سيكون عبر البريد السريع لمن سجلوا بياناتهم مسبقًا على موقع الهيئة في الفترة من 25 حتى 31 يوليو الماضي.

وترصد "الوطن" في التقرير التالي أبرز الأسئلة التي تجيب عن تساؤلات المصريين بشأن التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في الخارج، وفقًا لما أوضحته الهيئة الوطنية للانتخابات.

موعد انطلاق المرحلة الأولى من التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ في الخارج

انطلقت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ، للمصريين في دول العالم، عبر البريد السريع، في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي للدول، والمقرر إجراؤها في الخارج يومي الأحد والاثنين 9 و10 أغسطس الحالي، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، على أن تكون مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر المناطق الانتخابية، وفقًا لفروق التوقيت العالمي.

هل يمكن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 من خارج جمهورية مصر العربية دون التسجيل المسبق؟

ـ حال عدم إجراء عملية التسجيل المسبق خلال الموعد المحدد لن يتمكن المواطن من الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

هل يسري التسجيل للتصويت بالخارج على أي استحقاقات انتخابية أخرى مقبلة؟

ـ إجراء التسجيل خاص بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 فقط، بجولتيها الأولى والإعادة، ولن يعتد به في أي انتخابات مقبلة.

بعد إتمام التسجيل فقدت رقم التسجيل الخاص بي، ماذا أفعل؟

ـ يتم إرسال رقم على البريد الإلكتروني الذي أدخلته أثناء التسجيل ويمكنك الرجوع إليه.

متى يتم إجراء جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في الخارج؟

تجرى جولة الإعادة يومي 6 و7 سبتمبر المقبل، للمصريين بالخارج، وفي الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، على أن يكون موعد الإعلان النهائي للانتخابات ونشره في موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر.