جامعة أسيوط تواصل اختبارات القدرات وسط إجراءات احترازية

تواصل جامعة أسيوط، إجراء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات (التربية الرياضية، والتربية النوعية، والفنون الجميلة)، والتي بدأتها منذ أمس السبت، وتستمر حتى 20 من ذات الشهر، وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي وضعتها الجامعة للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشرفين على الاختبارات أولوية قصوى.

وقال الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، إنه أصدر توجيهات مباشرة لعمداء الكليات المعنية باختبارات القدرات، وتتضمن توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب الممتحنين وتوزيع زجاجات مياه باردة خلال فترة اختبارهم ومراعاة جودة التهوية داخل اللجان، مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا بين كافة المتواجدين، ومراعاة تقليل الكثافة العددية داخل اللجان على أن يتم الطالب أداء اختبارات كليته في يوم واحد فقط، واللالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، مع استخدام الكواشف الحراية لقياس درحة حرارة الطلاب قبل دخولهم لجان الاختبارات ومطهرات الأيدي وهو ما يتم بالتعاون مع اللجنة العليا للأنشطة الطلابية واتحاد طلاب الجامعة، وذلك من خلال الطلاب المتطوعين في مبادرة "إحنا معاكم"، والتي بدأت نشاطها مع انطلاق أعمال أمتحانات الفرق النهاية في يوليو الماضي للمساهمة في تنفيذ خطة الجامعة الوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على تسخير كافة إمكانيات الجامعة خلال الفترة القادمة من أجل ضمان إجراء اختبارات القدرات في سهولة ويسر على الطلاب، مع الحفاظ على دقة إجراءاتها وانتظامها مع وضع الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشرفين على الاختبارات أولوية قصوى، والتي من المقرر أن تتم بثلاث كليات بالجامعة وهي التربية الرياضية، والتربية النوعية، والفنون الجميلة، وذلك في الفترة من 8 أغسطس وحتى 20 من ذات الشهر للطلاب المسجلين رغبتهم في أداء تلك الاختبارات، وذلك على الموقع الإلكتروني للتنسيق والتابع لوزارة التعليم العالي على الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg