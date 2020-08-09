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"سلمان للإغاثة" يقدم مواد غذائية عاجلة للمتضررين من انفجار بيروت

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الوطن
03:41 م | الأحد 09 أغسطس 2020
"سلمان للإغاثة "يقدم مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين من انفجار مرفأ بيروت

"سلمان للإغاثة "يقدم مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين من انفجار مرفأ بيروت

قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مواد غذائية عاجلة لأهالي المتضررين القاطنين في المناطق المجاورة لمرفأ بيروت، الذي شهد انفجارا ضخما مؤخرا أدى لخسائر بشرية ومادية كبيرة.

وشملت المواد سلال غذائية، وربطات خبز، وكراتين تمور، وكراتين حليب، شمل التوزيع 500 عائلة متضررة .

ويأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.

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