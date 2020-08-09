بلجيكا تعلن تقديم مساعدات بقيمة 5 ملايين يورو إلى لبنان

أعلن وزير الخارجية البلجيكي فيليب جوفين، اليوم، تقديم بلاده مساعدات بقيمة 5 ملايين يورو، إلى لبنان، في أعقاب انفجار ميناء بيروت الثلاثاء الماضي.

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية، في بيان في وقت سابق، اليوم، إن وزير الشؤون المالية والتعاون الإنمائي البلجيكي ألكسندر دي كرو، ووزير الخارجية فيليب جوفين، أرسلا مساعدات إنسانية عاجلة إضافية إلى بيروت، تقدر قيمتها بخمسة ملايين يورو"، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضافت الوزارة البلجيكية: "ينظم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بالتعاون مع الأمم المتحدة، مؤتمرا لجمع التبرعات للبنان بعد ظهر اليوم، بمشاركة وزير الخارجية فيليب جوفين، وقد أكد كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والملك الأردني عبدالله الثاني، بالفعل مشاركتهما ".

وأضافت الخارجية البلجيكية: "سيترأس المؤتمر الرئيس ماكرون، الذي يهدف إلى جمع دعم إضافي وتنسيق المساعدات الدولية من أجل تقديم أفضل مساعدة ممكنة للشعب اللبناني".

وكان انفجار وقع مساء الثلاثاء الماضي، في ميناء العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن، إلى مصرع 158 شخصا، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، كما تسبب الانفجار في دمار هائل بالميناء والمناطق المجاورة له.

وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة، وقال مسؤولون إن الانفجار - وفق المعلومات الأولية - حدث جراء اشتعال وانفجار مواد كيميائية كانت مخزنة بالميناء منذ نحو 6 سنوات.