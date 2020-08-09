"مسعود" حاضر الحضور في الانتخابات والاستفتاءات: واجب وطني

حجز سيد مسعود، رئيس الجالية المصرية بالبحرين، مكانه منذ 2012 في الصفوف الأولى أمام السفارة المصرية بالبحرين، بصحبة العديد من المواطنين المقيمين بالمنامة، للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية المختلفة، بعد إتاحة التصويت للمصريين في الخارج.

يحرص منذ انتخابات الرئاسة 2012، على دعم مصر بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات، لصناعة مستقبل أفضل لمصر، ووضعها في مصاف الدول المتقدمة، لذلك لم يتخل عن واجبه الذي وضعه على عاتقه في أول انتخابات لمجلس الشيوخ بعد التعديلات الدستورية الأخيرة.

منذ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لمجلس الشيوخ، سارع بنشر كل ما يخص المجلس ومهامه واختصاصاته التي أعلنت عنها الهيئة والبرلمان، عبر صفحته الرسمية والجروب الخاص بالمصريين في البحرين على فيس بوك، فضلا عن حث المقربين منه على المشاركة به وفقا للمواعيد المحددة، طوال الفترة الماضية.

ومع إتاحة الهيئة التصويت البريدي للمصريين في الخارج لأول مرة، سعى لحث الجميع على التسجيل بموقع الهيئة الوطنية للتانتخابات للتصويت، ونشر تفاصيله من تحضير "مظروف للاقتراع دون علامات مميزة، وآخر أكبر لاحتواء جميع الأوراق، وطباعة الأوراق اللازمة "بطاقتي التصويت وإقرار التصويت" من خلال الموقع، ثم إبداء الرأي في بطاقتي التصويت، ووضع بطاقاتي الاقتراع داخل مظروف وغلقه دون كتابة أي بيانات عليه من الخارج، ثم يتجه بشخصه لمكتب بريد حكومي ويتم إرسال الظرف بالبريد المستعجل لعنوان البعثة في المواعيد المحددة.

وكان من بين أوائل المصريين الذين أدلوا بأصواتهم صباح اليوم، في اليوم الأول لتصويت المصريين بالخارج، قائلا: "ده واجب وطني وحدث استثنائي، منقدرش نتخلف عنه وعن بلدنا مصر، خصوصا بعد إنجازات الرئيس السيسي اللي بنتباهى بيها قدام العالم"، لذلك حرص على توثيق كل مراحل التصويت، من أجل مساعدة غيره من المواطنين المقبلين على الاقتراع.

وأوضح أنّه رصد إقبالا واضحا اليوم على مكتب البريد من المصريين سواء الشباب أو كبار السن لإرسال أصواتهم عبره لمقر البعثة الدبلوماسية، ما اعتبره "عرسا ديمقارطيا جديدا"، على حد قوله.

يرى مسعود أنّ عودة مجلس الشيوخ، أحد التعديلات الدستورية المهمة بالبلاد، وتساعد في مناقشة وتطوير القوانين وحل مشكلات المجتمع بكل أطرافه، موضحا أنّ المصريين في الخارج أحد الجهات المؤثرة والمهمة بمصر، وباتوا قادرين على وضع بصمة قوية بالأحداث بعد إتاحة مشاركتهم بالاستحقاقات الدستورية المختلفة.