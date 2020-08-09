"مياه الدقهلية" تعلن عن حاجتها لـ محام ثالث

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة محام ثالث.

وحددت الشركة شروط المتقدم للوظيفة، أن يكون من المقيمين بمركز ومدينة المنصورة وفقا لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان، ومن الذكور فقط، وألا يزيد السن في 1 / 1 / 2021 على 28 عاماً، وأن يكون المتقدم حاصل على (ليسانس حقوق - ليسانس شريعة وقانون".

واشترطت الشركة على أن يكون المتقدم مقيداً بجدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية على الأقل، وعلى أن يثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من النقابة العامة للمحامين بالقاهرة مبيناً بها تاريخ القيد أمام المحاكم الابتدائية، وأن يقدم إقرارا موثقاً بالشهر العقاري بأنه لا يعمل بأي جهة حكومية أو هيئة عامة أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام.

وطالبت أن يكون مستوفياً لكل الشروط المقررة لشغل وظيفة محام ثالث المنصوص عليها بقانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1973 وتعديلاته.

وأوضحت الشروط العامة وهي أن يقبل العمل طبقا لنظام ومواعيد العمل بالشركة وفي أي فرع من فروع الشركة، واجتياز الاختبارات التي يتم تحديدها بمعرفة الشركة، وأن يجتاز المتقدم اختبار الكشف الطبي بمعرفة الجهة الطبية التي تحددها الشركة، وسيتم اختيار المتقدمين وفقا لترتيب النتيجة النهائي وحسب الاحتياجات الفعلية للشركة ولائحة نظام العاملين بالشركة.

تقدم الطلبات إلكترونيا على النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة www.dkwasc.com.eg، وذلك يومي الأحد والإثنين الموافقان 9 / 8 / 2020 و10 / 8 / 2020 عبر الرابط التالي: (http://www.dkwasc.com.eg/jobs/2020/job3_lawer/stage1/).