تفاصيل طلبات رفع الحصانة عن رئيس الزمالك

تنشر "الوطن" طلبات رفع الحصانة المقدمة من النائب العام المستشار حمادة الصاوي بشأن الإذن برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله في 4 قضايا سب وقذف مقدمة من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

كان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، قد تلقى عدة خطابات تطالب برفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك.

ورفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب إيهاب الطماوي طلب النائب العام برفع الحصانة المقدم من النائب العام المستشار حماده الصاوي.

وأكد الطماوي، عقب موافقة اللجنة برفض طلب رفع الحصانة عن النائب المذكور، تقدير اللجنة للقلعة الحمراء، وجميع المنتمين إليها، لكنها ملتزمة بتطبيق القانون والدستور.

وقال إن اللجنة ارتأت شبه الكيدية في البلاغات المقدمة ضد النائب، طبقا للمستندات التي قدمها النائب في هذا الصدد.

وأشار الطماوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن النائب تقدم بـ5 مستندات ورقية تؤكد وجود الكيدية في البلاغات المقدمة ضده.