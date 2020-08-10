"إحنا وصلنا البيت يا بيبو".. رسالة بخط يد المتهمون بسرقة فيلا الخطيب

"إحنا وصلنا البيت يا بيبو.. مع السلامة"، رسالة بخط اليد كتبها المتهمون عقب تنفيذهم جريمة سرقة فيلا محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، حرزت القوات الرسالة وتم إرفاقهما بمحضر الضبط والتحريات وإرسالها لجهات التحقيق.

وكشفت تحريات المباحث التي جرت تحت قيادة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث ثالث أكتوبر وحدائق أكتوبر، أن المتهمين عقب تنفيذهم الواقعة كتبوا الرسالة لإبعاد الشك عنهم ولتشتيت رجال المباحث بأن دوافع الجريمة على أنها "كروية" وليس جريمة جنائية بقصد السرقة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية أن بداية الواقعة كانت فى تمام الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الجمعة الماضية، بحضور محمود الخطيب إلى ديوان قسم شرطة ثالث أكتوبر.. وتقابل آنذاك مع رئيس المباحث الرائد هانى عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر وأبلغه بتعرض فيلته لسرقته أثناء غيابه هو وأسرته في الساحل.

بمجرد تلقي البلاغ، أخطر الرائد هانى عماد، مدير المباحث اللواء محمود السبيلى، بتفاصيل البلاغ، وانتقل بصحبة قوة من المباحث ضمت نائبه اللواء مدحت فارس والعميد علاء فتحى رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد محمد ربيع مفتش مباحث ثالث أكتوبر وحدائق أكتوبر إلى مكان البلاغ وبدأت القوات فى إجراء المعاينة.

وعقب وصول القوات إلى محل الواقعة بدأت فى فحص البلاغ وأجرت معاينة وتبين من خلال الفحص أن المسروقات عبارة عن "تليفون آي باد واكسسورات فضة"، وأن المسروقات تخص ابنة الخطيب، وبدأت القوات فى فحص المشتبه فيهم والمترددين على الفيلا للوقوف على ملابسات الواقعة، وانتقل المعمل الجنائي وفريق من المحققين وتم رفع البصمات للوقوف على ملابسات الواقعة.

بينما كان رجال المعمل الجنائي يرفعون البصمات.. كانت القوات تحت قيادة العقيد محمد ربيع مفتش المباحث قد انتهت من فحص الكاميرات القريبة من الفيلا، وتبين أن المتهمين تسللوا إلى الفيلا عن طريق تسلق السور وقفزوا الى داخل الفيلا واستولوا على المسروقات وتبين أنهم من العاملين المترددين على المنطقة يقومون بأعمال نظافة للفلل والحدائق الخاصة بهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية.

عقب ذلك.. تمكنت القوات تحت اشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، من تحديد هوية المتهمين من خلال استجواب عدد من الشهود والوصول إلى شاهد أدلى بأوصافهم.. وتم استئذان النيابة العامة.. وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وتم التحفظ عليهم، واقتيادهم إلى قسم الشرطة لاستجوابهم حول كيفية ارتكاب الواقعة.. وسجلت القوات اعترافات المتهمين وتمت إحالتهم للجهات المختصة التى باشرت التحقيق.