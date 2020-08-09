"تموين المنيا" تحرر 74 مخالفة خلال حملات مكبرة بالمراكز

حررت مديرية التموين بالمنيا، 74 مخالفة تموينية من خلال الحملات اليومية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، وذلك لإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية، والتأكد من توافر جميع المواد الغذائية للمواطنين.

وأوضح محمود يوسف وكيل الوزارة، أن الحملات أسفرت عن ضبط 74 مخالفة تموينية، منها 71 مخالفة بالمرور على المخابز البلدية، إضافة إلى ضبط 3 مخالفات في مجال متابعة الأسواق لمنتجات مجهولة المصدر، ومحال تجارية بدون شهادات صحية.

وفي نفس السياق، قاد الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، حملة مكبرة ومفاجئة لرفع الإشغالات من شوارع مدينة المنيا، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية، لتسيير الحركة أمام المارة والحفاظ على السيولة المرورية والمظهر الحضاري للشارع.

وخلال الحملة، تم ضبط كشك مخالف في أحد الميادين بحي وسط مدينة المنيا، يقدم الشيشة لرواده، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد، نائب المحافظ، على أصحاب المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، بشوارع المدينة بضرورة الالتزام بحدود المحال والأماكن الخاصة بهم، وعدم التعدي على حرم الطريق أو رصيف المشاة، مؤكدًا أن الرصيف من حق المواطن ولن يتم السماح لأحد بالتعدي على الرصيف وغلق الشارع أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.