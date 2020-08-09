"تعليم المنيا" تستعرض جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

عقد محمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات التعليمية التسع لمناقشة الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وجاهزية المدارس فى ظل فيروس كورونا المستجد وتداعياته، وكذلك الاستعداد لامتحانات الدور الثاني لطلاب المرحلة الثانوية العامة.

وشهد وكيل تعليم المنيا، المقابلات الشخصية للوظائف الإشرافية، فى حضور الدكتور صفوت جارح وكيل المديرية، والدكتور على عبد السلام مدير عام التعليم العام، وأشرف برسوم مدير عام الشؤون المالية والإدارية، والدكتور جمال شحاته رئيس مجلس الأمناء، كما عقد وكيل الوزارة اجتماعا لمناقشة العجز والزيادة فى المدارس.

علي جانب آخر، واصل طلاب الثانوية العامة الإقبال على مكاتب التظلمات لتقديم طلبات التظلم من نتيجة الثانوية العامة التى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى، وتم استقبال نحو 500 تظلم حتي الآن معظمها في مواد الفيزياء والكيمياء واللغة العربية والإنجليزي، وتواصل المكاتب تلقى التظلمات فى ظل إجراءات احترازية مشددة منعًا للتكدس، وحرصًا على سلامة الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد.