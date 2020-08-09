بتول عرفة: سعيدة بالمليون الأول لـ"خليها على الله" على يوتيوب

بتول عرفة: سعيدة بالمليون الأول لـ"خليها على الله" على يوتيوب
كتب:
أحمد حسين صوان
04:42 م | الأحد 09 أغسطس 2020
أعربت المخرجة بتول عرفة، عن سعادتها الكبيرة بنجاح كليب "خليها على الله" للفنان محمد سرور، الذي يعد التعاون الثاني لها مع فرقة "لايف ستايل ستديوز"، والذي حقق نسبة مشاهدات تجاوزت المليون على يوتيوب، منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.
وأكدت "عرفة" في بيان صحفي، أنها أرادت من خلال فكرة الفيديو كليب بث روح التفاؤل بأن القادم أفضل، وأن لا شيء يستطيع أن يعوق تحقيق الأحلام ما دام الإنسان يتحلى بالسعي، وهو ما جعلها تستعين ببطلة من ذوى الاحتياجات الخاصة وتعتمد على ظهورها في نهاية الكليب، لتؤكد رسالة الكليب الهادفة.
ومن جهة أخرى، أشارت "عرفة" إلى أنها تستعد قريبًا لطرح فيديو كليب جديد للفنان محمد نور يحمل اسم "جاني في ملعبي"، حيث انتهت أمس من مرحلة المونتاج استعدادًا لعرضه بالقنوات الفضائية و"يوتيوب"، مؤكدة أنه سيكون مفاجأة لجمهور "نور".
أغنية "خليها على الله" من كلمات مؤمن راجح، وألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة، وأحمد حسام، وإخراج بتول عرفة.