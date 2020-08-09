بتول عرفة: سعيدة بالمليون الأول لـ"خليها على الله" على يوتيوب

أعربت المخرجة بتول عرفة، عن سعادتها الكبيرة بنجاح كليب "خليها على الله" للفنان محمد سرور، الذي يعد التعاون الثاني لها مع فرقة "لايف ستايل ستديوز"، والذي حقق نسبة مشاهدات تجاوزت المليون على يوتيوب، منذ بداية عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك.

وأكدت "عرفة" في بيان صحفي، أنها أرادت من خلال فكرة الفيديو كليب بث روح التفاؤل بأن القادم أفضل، وأن لا شيء يستطيع أن يعوق تحقيق الأحلام ما دام الإنسان يتحلى بالسعي، وهو ما جعلها تستعين ببطلة من ذوى الاحتياجات الخاصة وتعتمد على ظهورها في نهاية الكليب، لتؤكد رسالة الكليب الهادفة.

ومن جهة أخرى، أشارت "عرفة" إلى أنها تستعد قريبًا لطرح فيديو كليب جديد للفنان محمد نور يحمل اسم "جاني في ملعبي"، حيث انتهت أمس من مرحلة المونتاج استعدادًا لعرضه بالقنوات الفضائية و"يوتيوب"، مؤكدة أنه سيكون مفاجأة لجمهور "نور".

أغنية "خليها على الله" من كلمات مؤمن راجح، وألحان الدكتور مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة، وأحمد حسام، وإخراج بتول عرفة.