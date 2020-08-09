استعدادات في ملوي ومطاي لإجراء انتخابات الشيوخ

أجرى اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة عدد من مقار اللجان الانتخابية لمجلس الشيوخ، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الناخبين يومي الثلاثاء والأربعاء.

شملت الجولة لجان مدرسة البراجيل للتعليم الأساسي والمعهد الديني ببني خالد ومجلس قروي دروة.

وأكد رئيس المدينة، أن الوحدات المحلية التسع أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تم رفع حالة الاستعداد القصوى، وتجهيز 102 مركز انتخابي، موزعين على 176 لجنة فرعية، وشدد على توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة بالمقرات الانتخابية، ودعا المواطنين إلى النزول والإدلاء بأصواتهم والمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ لاستكمال الحياة النيابية والمضي قدما في مسيرة التنمية.

وفي مركز مطاي، عقد خالد عبد الرؤوف رئيس المدينة اجتماعا بالإدارات التنفيذية، لمناقشة تجهيزات واستعدادات المقرات الانتخابيه بالمركز من حيث النظافة والإنارة ووسائل الاتصالات والتأمين وإقامة السرادقات والمظلات وتوفير كراسي متحركة لكبار السن وغير القادرين على السير وتوافر طفايات الحريق.