دعم اللجنة العامة لانتخابات "الشيوخ" في القصير بماكينة كهرباء

وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، بدعم اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ بالمدينة، بماكينة كهرباء احتياطية، تحسبا لأي طارئ.

وشدد رئيس مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر بضرورة تكثيف الإضاءة أمام وداخل اللجان.

كان رئيس مدينة القصير، أكد توفير جميع الخدمات من المياه والكهرباء بلجان الانتخابات خلال الاجتماع، الذي عقده اليوم لمناقشة الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.