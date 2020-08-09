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محمود مسلم

دعم اللجنة العامة لانتخابات "الشيوخ" في القصير بماكينة كهرباء

كتب:

شاذلي عبدالراضي
05:11 م | الأحد 09 أغسطس 2020
دعم اللجنة العامة لانتخابات الشيوخ بالقصير بماكينة كهرباء احتياطية

دعم اللجنة العامة لانتخابات الشيوخ بالقصير بماكينة كهرباء احتياطية

وجه اللواء عادل نصر رئيس مدينة القصير، بدعم اللجنة العامة لانتخابات مجلس الشيوخ بالمدينة، بماكينة كهرباء احتياطية، تحسبا لأي طارئ.

وشدد رئيس مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر بضرورة  تكثيف الإضاءة أمام وداخل اللجان.

كان رئيس مدينة القصير، أكد توفير جميع الخدمات من المياه والكهرباء بلجان الانتخابات خلال الاجتماع، الذي عقده اليوم لمناقشة الاستعدادات النهائية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

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