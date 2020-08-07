"المنشآت الفندقية": 75% من فنادق البحر الأحمر حصلت على شهادة السلامة

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إن نحو 75% من الفنادق الموجودة بالمحافظة حصلت على شهادة السلامة الصحية وتستقبل حاليا الزواربشكل طبيعي.

وأضاف لـ"الوطن" أن الفنادق المتبقية ستتحصل على تلك الشهادة مع تحسن الحركة السياحية الوافدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر المقبلين، موضحا أنه دون الحصول على "السلامة الصحية" فلن تستطيع الفنادق العمل.

وأشار إلى أن نسب الإشغال حاليا بفنادق الغردقة ومرسى علم العاملة "جيدة للغاية"، منوها إلى وجود سياح من دول بيلاروسيا وأوكرانيا وصربيا ورومانيا بتلك الفنادق، إضافة إلى المواطنين المصريين المتواجدين بكثرة، لافتا إلى أن كل السياح الذين زاروا مصر أشادوا بالإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة بالفنادق.

وتابع: "هناك لجان دورية من وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية تتفقد بشكل دوري الفنادق للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كل الضوابط الخاصة بالتشغيل والتي تم إقرارها من قبل رئاسة مجلس الوزراء والتي تتوافق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية".

وأعرب عاقل عن تفاؤله بنجاح الاتصالات التي تقودها وزارتي الخارجية والسياحة والآثار مع عدد من الدول الأوربية، خاصة المانيا، لعودة تسيير رحلاتها إلى مصر بأسرع وقت، متوقعا أن تعود السياحة الألمانية للغردقة وشرم الشيخ بداية من الشهرالمقبل.

ومن جهته قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن الحركة السياحية الوافدة من الخارج إلى محافظات البحرالأحمر وجنوب سيناء تشهد زيادة مطردة في الإعداد يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن هناك دول مثل صربيا ورومانيا وسويسرا بدأت في تسيير رحلات أسبوعية للغردقة، إضافة إلى أوكرانيا وبيلاروسيا، موضحا أنه من المتوقع أن يبدأ السياح العرب في القدوم لمصر بداية من أواخر شهر سبتمبر المقبل تزامنا مع بدء إعادة تشغيل الطيران الدولي بعدد من دول الخليج كالمملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن عدد الفنادق الموجودة بالبحر الأحمر تبلغ 260 فندقا حصل منهم حتى الآن على شهادة السلامة الصحية 192 فندقا.