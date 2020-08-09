"العائلة المصرية في ألمانيا": وعينا أبناء الجالية بأهمية مجلس الشيوخ

بدأ التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج، والذي تحدد له يومي 9 و10 أغسطس، فيما رفعت وزارة الخارجية درجة الاستعداد القصوى، استعدادا للماراثون الانتخابي، وشكلت غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لأبناء الجالية المصرية في الخارج، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويقول علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية في ألمانيا ومقرها برلين، إن فترة الأعياد كانت هامة جدا لحشد المواطنيين المصريين المقيمين في ألمانيا حيث تم الحديث مع أعضاء الجالية عن كيفية التسجيل في انتخابات مجلس الشيوخ والتصويت.

وأضاف ثابت في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "قمنا بعمل جلسات نقاشية حول أهمية مجلس الشيوخ كونه معاونا لمجلس النواب، وكونه مجالا لتبادل وجهات النظر بين المتخصيين وأهل الخبرة والعلم، ما يساعد في عملية التشريع".

وتابع ثابت: "أكدنا للجالية المصرية في ألمانيا حرص الدولة المصرية على تمثيل عادل لكل الطبقات حيث يتألف مجلس الشيوخ من 300 عضوا، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد".

ونص القرار رقم 49 لسنة 2020، للهيئة الوطنية للانتخابات، على تحديد عدد لجان الانتخاب بالخارج، ومقارها بسفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية، بالدول المختلفة والبالغ عددها 141 لجنة في 124 دولة.