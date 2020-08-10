حظك اليوم الاثنين 10-8-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

الحماس الشديد وقوة الشخصية أبرز ما يميز مواليد برج الحمل عن غيرهم، كما يتصف بإخلاصه الشديد للأصدقاء.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الشمس وعطارد يمدانك بأفكار مبتكرة، فقط اليوم ينصحك الفلك أن تراجع جيدا حساباتك وقراراتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

غم معاكسة فينوس؛ تستطيع -إذا تعاملت بلباقة وحنان- أن تحصل على التقدير والمكانة المرموقة لدى من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الشاعر نزار قباني، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مارس.