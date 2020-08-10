حظك اليوم الاثنين 10-8-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الثور عناده وغيرته الشديدة على المقربين منه، ورغم ذلك إلا أنّه ينهي المهام المسندة إليه على أكمل وجه.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر وأورانوس في برجك يمدانك بروح ابتكارية ويجعلك ذلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الثور النجم العالمي آل باتشينو، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أبريل.