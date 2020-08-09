حل مشاكل الصرف الصحي والتأكد من انتظام النوبتجيات في سيدي سالم والرياض

تابع شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم التابع لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال النوبتجية الليلية، والمرور الليلى على محطة مياه كحيلو، وروافع الصرف الصحي، والمستشفى المركزي بسيدي سالم، للاطمئنان على سير العمل بهم، والتأكد من حضور النوبتجية الليلية بهم، والقيام بالعمل على أكمل وجه.

وفي سياق متصل؛ اطلعّ المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، على المشكلات التي تواجه قطاع الصرف الصحي بقرى الرياض، كما أجرى جولة تفقدية لمنطقة الحاج علي والمثلث، وذلك بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأوضح الشناوي، أن الركيزة الأساسية في التنمية هي الاهتمام بتحقيق جودة الحياة للمواطن، ومتابعة أعمال الحملات المكثفة علي المشروعات الخدمية التابعة للمحافظة والمرافق الحيوية، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، إضافة إلي تشغيل المنشآت الخدمية الحيوية وتطوير مكاتب خدمة المواطنين.