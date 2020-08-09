صور.. كفر الشيخ تبكي على طالب متفوق توفي بعد نتيجة الثانوية بأيام

هادئ الطباع، متفوق في دراسته، يتحاكي بأخلاقه الصغير قبل الكبير، حلم والداه بالتحاقه في كلية الطب، فحقق حلمهما بحصوله على 99% بالثانوية العامة هذا العام، وارتفعت أصوات الزغاريد في المنزل لحظة إعلان النتيجة، ليعم الحزن أرجاء مركز الرياض بعد 4 أيام فقط من ظهور النتيجة، أحب الرياضة فتفوق في الأنشطة الرياضية وكُرم أكثر من مرة من قيادات وزارة التربية والتعليم، ولقبه الأهالي بـ" الدكتور" قبل التحاقه في كلية الطب، لكنه لقى مصرعه إثر حادث أليم أمس السبت.

هو خالد أحمد مبروك، الطالب بمدرسة علي عبدالشكور الرسمية للغات بكفر الشيخ، ابن مركز الرياض، الذي أبكى المئات من أبناء محافظة كفر الشيخ، وتحول موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كما تحول الحساب الشخصي له على الموقع نفسه لبرقيات عزاء مفتوحة، حزناً على وفاة الطالب المتفوق، فيما تسابق المئات في تقديم واجب العزاء لأسرته بمسقط رأسه.

"ربنا يرحمك يا صاحبي أنا مش مصدق خبر وفاتك لحد دلوقتي، حاسس إنك لسه عايش بذكرياتك وحبك لصحابك وسمعتك الطيبة يا صاحبي ربنا يرحمك ودخلك فسيح جناته ويبدل سيئاتك حسنات الموت، ادعوا له بالرحمة دا صاحبي الدكتور لسه مخلص ثانوية عامة"، كلمات مؤثرة دونها محمد جادالله على حساب صديقه الشخصي، مؤكداً أنه كان بشوشاً، مُحباً للتعامل مع الجميع بود.

وكتبت دعاء الصاوي، إحدى قريباته كلمات رثاء قائلة: "يا حبيبي يا ابنى، خالد مات، خالد في الجنة، نجحت يا حبيبي بتفوق ملحقتش تفرح يا دكتور خالد، تنسيقك دخلك الجنة يا قلبى اللي هيقف عليك ربنا يرحمك يا روح قلبى"، فيما رثاه بعض أصدقائه وحرصوا على حضور تشييع جثمانه لمثواه الأخير.

ولقى الطالب خالد أحمد مبروك، الحاصل على مجموع 99% علمي علوم بالثانوية العامة هذا العام، مصرعه إثر تعرضه لحادث سير مساء أمس السبت، وتحول موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لدفتر عزاء لنعي الطالب وأسرته، مؤكدين أنه كان مقرر التحاقه بكلية الطب.

ويعد الطالب من الطلاب المتفوقين في الأنشطة المختلفة، حيث حصل على بطولة ألعاب القوى عام 2016 مع مدرسته علي عبدالشكور الثانوية، ونعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطالب داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه جرى استخراج تصاريح دفن جثمان الطالب بمستشفى كفر الشيخ العام رافقها الدكتور سلامة الويشى المدير العام للتعليم العام، ويشييع جثمانه المئات من اهالي مركز الرياض.