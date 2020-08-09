وزير الهجرة: تطبيق "كلم مصر" سهّل على المواطنين بالخارج كثيرا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الوزارة أنشأت تطبيق "كلم مصر" للمصريين المقيمين في الخارج لتسهيل تلبية احتياجاتهم، والعمل على تعريفهم بأماكن السفارة والقنصلية المصرية بالدولة التي يسافر إليها المواطنون.

وأضافت "مكرم" خلال حوار لها أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أن التطبيق يتم استخدامه حاليًا للتسهيل على المواطنين المقيمين بالخارج التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، ومن خلال التطبيق يتم عرض كافة البيانات المتاحة وكل ما يتعلق بتلك الانتخابات والإجراءات المتبعة، موضحة أن الوزارة تسعى من خلال وسائل التواصل الحديثة للتلاقي والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالمصريين بالخارج.

وأكدت أن المصريين بالخارج دائمًا ما يظهرون محبتهم وولائهم للوطن في أي عرس انتخابي، موضحة أن التجربة الحالية للتصويت جديدة وستستفيد منها مصر بعد تقييم إيجابياتها وسلبياتها.

وأشارت إلى أن الوزارة تقوم برفع تقارير دورية لرئاسة مجلس الوزراء والهيئة العليا للانتخابات بما تم رصده في تلك الانتخابات، استعدادًا لمجلس النواب القادم.