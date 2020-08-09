الصين: 160 مليون اختبار حمض نووي لفحص كورونا بنهاية يوليو الماضي

أعلنت الصين إجراء نحو 160 مليون اختبار حمض نووي في جميع أنحاء البلاد لفحص وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" حتى نهاية يوليو الماضي، مع بلوغ قدرة الاختبارات 4.84 مليون عينة يوميًا.

وقال نائب وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات "وانج جيانج بينج"، في تصريح نقلته صحيفة الشعب اليومية الصينية، اليوم، إن المستوى التقني للحمض النووي في الصين يعتبر في نفس مستوى ذلك الموجود في الدول والمناطق المتقدمة مثل الولايات المتحدة، معتبرًا أن بعض الكواشف الصينية المتداولة حاليًا أصبحت هي الرائدة الآن، بمعدل دقة لكواشف الحمض النووي وصل إلى أكثر من 95%.

وأضاف "بينج"، أنه حتى نهاية يوليو، كان لدى الصين 4946 مؤسسة طبية قادرة على اختبار الحمض النووي، مع وجود أكثر من 38 ألف فني اختبار، وتم إرسال ما يقرب من 200 مليون نسخة من الكواشف، وأكثر من 12 ألف مجموعة من المعدات إلى المستشفيات ومراكز مكافحة الأمراض والمواني الجمركية ووكالات الاختبار التابعة لجهات خارجية في جميع أنحاء البلاد.

وأشار مدير إدارة تحول الإنجاز والابتكار الإقليمي بوزارة العلوم والتكنولوجيا "باو شيان هوا"، إلى أنه منذ بداية ظهور كورونا المستجد، عمل فريق البحث العلمي بالوزارة لتطوير الكواشف على أن تكون هي أحد الاتجاهات الرئيسية لبحوث الطوارئ، وتم إنشاء فئة خاصة من الكواشف، موضحًا أنه وفقًا لاحتياجات الكشف عن الأمراض والأوبئة في مراحل مختلفة، تم تطوير وإطلاق دفعة من الكواشف والمنتجات بسرعة.

ووأوضح "هوا"، أنه في المرحلة المبكرة من ظهور المرض، تم إطلاق المشاريع البحثية الطارئة بشكل عاجل، واستغرق ذلك حوالي نصف شهر فقط لتعزيز الموافقة السريعة، وإدراج الدفعة الأولى المكونة من 6 كواشف للكشف عن الحمض النووي، ومن خلال الأبحاث العاجلة، تم تحسين مؤشرات الأداء للكواشف، حيث ارتفعت حساسيتها ودقته بنسبة كبيرة وصلت في كواشف الحمض النووي إلى أكثر من 95% مع تقلص وقت الحصول على النتيجة باستمرار، ليصل حاليًا إلى ما بين 30 دقيقة إلى 60 دقيقة، بعد أن كان الاختبار يستغرق أكثر من 4 ساعات.

اللجنة الوطنية للصحة: عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بالوباء خلال 24 ساعة ماضية

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أعلنت في وقت سابق، اليوم، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 23 حالة إصابة جديدة بينها 15 بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 84619 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن جميع الحالات المحلية تم الإبلاغ عنها في منطقة شينجيانج الويجورية ذاتية الحكم، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 5 حالات في مقاطعة قوانجدونج وحالتين في شنجهاي وحالة في مقاطعة تشجيانج، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2134 حالة غادر منها 2027 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة الصينية، أن 45 شخصًا غادروا المستشفيات أمس السبت، بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 79168 شخصًا، مشيرة إلى أن 25822 شخصًا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 2102 شخص الملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة، إلى أنه تم أمس السبت، تسجيل 11 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 270 حالة منها 119 حالة وافدة.

وحتى نهاية أمس السبت، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، 4007 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 47 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت مقاطعة تايوان عن 477 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 2755 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و441 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.